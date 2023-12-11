Сколько берёт Дед Мороз за визит в новогоднюю ночь в Алматы и какие дополнительные услуги он оказывает?

До наступления нового года времени еще предостаточно, но агентства по организации развлекательных мероприятий, артисты и аниматоры, перевоплощающиеся в главных героев любимого алматинцами зимнего праздника, уже получают многочисленные заявки.
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