Боец Кратос: Томпсону лучше на расслабляться, потому что Минаков бьет жестко

ТАСС/Пресс-служба Bellator Российский боец Сергей Калинин по прозвищу Кратос поделился своими ожиданиями в преддверии боя россиянина Виталия Минакова и британца Оли Томпсона, их поединок пройдет в рамках суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ".
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