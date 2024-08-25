Хулиганов с Хилокской обвинили в краже породистой собаки в Новосибирске

Хилокский жилмассив продолжает оставаться поставщиков горячих новостей на тему мигрантов. На днях компания детишек утащила у покупательницы продуктового магазина породистую собачку, ответственность за произошедшее пока не понес никто.
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