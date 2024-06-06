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Царьград

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  • Виктор Галкин
    Не, они её не насиловали. Это она их заманила, и пятерых трахнула. Отдать их жопных дел мастерам, а потом на весь сро...Мигранты впятером...
  • Сергей Иванов
    Не надо кастрировать. Просто отдать мужикам из поселка.Мигранты впятером...
  • Юрий Вершинин
    Кастрировать надо ещё на границе. Работать ( если они сюда едут работать) смогут и без причиндалов.Мигранты впятером...

"Украина как-нибудь должна продержаться": В Британии рассекретили планы Запада

"Украина как-нибудь должна продержаться": В Британии рассекретили планы Запада

План Запада по Украине рассекретили в Британии – как оказалось, многие на полном серьёзе до сих пор рассуждают о том, что Киеву якобы невыгодны мирные переговоры и толкают Украину к новому масштабному контрнаступлению в 2025 году.

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