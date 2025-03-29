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Царьград

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АГС: Буркина-Фасо, Мали и Нигер вводят 0,5% пошлину на импорт товаров

АГС: Буркина-Фасо, Мали и Нигер вводят 0,5% пошлину на импорт товаров

Буркина-Фасо, Мали и Нигер ввели 0,5% таможенную пошлину на импорт из стран, не входящих в "Альянс государств Сахеля".

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