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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Сохраняем помидоры свежими круглый год. Если заморозить правильно, не слипаются и не становятся водянистыми

Закатка и засолка помидоров не дают сохранить их настоящий вкус до зимы. Здесь лучше будет воспользоваться другим способом: если заморозить томаты правильно, то они останутся будто только что сорванными с грядки, не слипнутся и не будут водянистыми.

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