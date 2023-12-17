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Маск отреагировал на жесткую мобилизацию на Украине

Маск отреагировал на жесткую мобилизацию на Украине

Американский миллиардер, основатель компании Space X Илон Маск 16 декабря прокомментировал восклицательными знаками пост в соцсети X (бывший Twitter) бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего, что США финансируют «жесткую мобилизацию» на Украине.

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