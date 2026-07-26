Алла Пугачева рассказала, что скучает по живым выступлениям и реакции зрителей. О своих чувствах певица заявила на фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2026 в Юрмале, кадры с артисткой опубликовал Telegram-канал "Блокнот Старс".
Пугачева выступила с неожиданным заявлением
Комментарии
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ВераВерная
И стирать мои комментарии не надо. Это доказывает только одно - что я права.
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1 м.
Инга
а ты зачем по ссылочке зашла?дрянь такая?
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1 м.
Инга
Пугачева это пройденный этап!
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1 м.
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