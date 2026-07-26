Пугачева выступила с неожиданным заявлением

Алла Пугачева рассказала, что скучает по живым выступлениям и реакции зрителей. О своих чувствах певица заявила на фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2026 в Юрмале, кадры с артисткой опубликовал Telegram-канал "Блокнот Старс".