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Мода и Шоу-бизнес

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Пугачева выступила с неожиданным заявлением

Пугачева выступила с неожиданным заявлением

Алла Пугачева рассказала, что скучает по живым выступлениям и реакции зрителей. О своих чувствах певица заявила на фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2026 в Юрмале, кадры с артисткой опубликовал Telegram-канал "Блокнот Старс".

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Комментарии
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ВераВерная
И стирать мои комментарии не надо. Это доказывает только одно - что я права.
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1 м.
Инга
а ты зачем по ссылочке зашла?дрянь такая?
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1 м.
Инга
Пугачева это пройденный этап!
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1 м.