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Сбитый над Калугой беспилотник ВСУ запечатлели на видео.

Сбитый над Калугой беспилотник ВСУ запечатлели на видео.

Очевидцами был снят на видео момент уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Калугой.

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