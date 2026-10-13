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Тверской учитель собрала «капсулу времени» и выиграла поездку

Тверской учитель собрала «капсулу времени» и выиграла поездку

Тверской педагог гимназии №12 стала победительницей спецпроекта «Дело времени», вошла в десятку лучших участников и выиграла поездку в Санкт-Петербург.

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