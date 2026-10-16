The Bend-La Pine School District in Bend, Ore., is closed on Friday as the community mourned the deadly shooting at Silver Rail Elementary School.
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