﻿﻿Дома в Московской области. Проект Натальи Белоноговой и Дениса Милованова. Красота промышленных кухонь кажется ограниченной – холодные металлические фасады, крупные и грубые формы, стальные детали, крупная бытовая техника… На самом деле металл может выглядеть не только строго, но и достаточно изысканно – все это зависит от украшения и различные текстуры.