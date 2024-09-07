Дома в Московской области. Проект Натальи Белоноговой и Дениса Милованова. Красота промышленных кухонь кажется ограниченной – холодные металлические фасады, крупные и грубые формы, стальные детали, крупная бытовая техника… На самом деле металл может выглядеть не только строго, но и достаточно изысканно – все это зависит от украшения и различные текстуры.
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