📌⚡️ВМС Польши получат в лизинг шведскую малошумную анеэробную дизель-стирлинг-электрическую подлодку HMS Södermanland с возможностью 14-дневного пребывания в подводном режиме на "сверхтихом ходу" Реализация польской программы «Орка» вышла на стадию практического исполнения: Управление по материально-техническому обеспечению обороны Швеции (FMV) и профильные ведомства Польши финализировали контракты, предусматривающие подготовку личного состава и передачу в лизинг ДЭПЛ HMS Södermanland.