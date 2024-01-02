Взяла дочь и улетела: замученная Орлова сбежала из страны после скандала с вечеринкой

Телеведущая вышла на связь из-за границы. Ольга Орлова с дочерью Аней соцсетиОльга Орлова обычно держится в стороне от скандалов и эпатажа, однако в конце минувшего года артистка оступилась, посетив ту самую «голую» вечеринку Насти Ивлеевой, которую обсуждала вся страна.