Зеленоградский нанотехнологический центр создаст первый российский промышленный CD-SEM микроскоп

АО «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ) приступил к разработке первого в России промышленного сканирующего электронного микроскопа класса CD-SEM, предназначенного для контроля производства микросхем.
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