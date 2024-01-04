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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Билл Симмонс и Зак Лоу назвали «Оклахому» главным претендентом на титул на данный момент

Билл Симмонс и Зак Лоу сошлись во мнении в эфире подкаста. Симмонс как болельщик «Бостона» также признал, что Шэй Гилджес-Александер уже лучше Джейсона Тейтума как игрок.

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