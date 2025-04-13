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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Сергей Шнуров считает штрафы за мат в России бесполезной идеей

Сергей Шнуров считает штрафы за мат в России бесполезной идеей

Музыкант заявил, что готов оплачивать штрафы за нецензурную брань, чтобы говорить на родном языке "в полной его версии" Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров назвал бесполезной идею повысить штрафы за мат.

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Комментарии
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n
nyha
пороть прилюдно...особенно шнурова...
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15 час.
ЛС
Лидия Санникова
Кто бы знал Шнурка, если бы не мат. Только этим и прославился деградированный.
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15 час.
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