Сергей Шнуров считает штрафы за мат в России бесполезной идеей

Музыкант заявил, что готов оплачивать штрафы за нецензурную брань, чтобы говорить на родном языке "в полной его версии" Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров назвал бесполезной идею повысить штрафы за мат.
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