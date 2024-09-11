Американский гиперкар Hennessey Venom F5 стал самым мощным автомобилем с «механикой»

Родстер сохранил «битурбовосьмёрку» 6.6 Fury с пиковой отдачей 1842 лошадиные силы и 1617 Нм крутящего момента, но вместо семиступенчатого «робота» с одним сцеплением получил шестиступенчатую механическую коробку передач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии