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В бундестаге заявили о невозможности победы Украины в конфликте с Россией

В бундестаге заявили о невозможности победы Украины в конфликте с Россией

Политики стран Запада уже не верят в победу Украины, однако продолжают прикладывать усилия по финансированию и снабжению киевского режима оружием перед будущими переговорами с Москвой, заявил «Известиям» член комитета бундестага по обороне Ян Нольте.

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