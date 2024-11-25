"Пока мы на фронте, люди со связями возомнили себя богами": Второклашку затравили из-за погибшего на СВО отца

Лш Лариса шумбасова Не должно быть никаких школ для "эффективных менеджеров " . И объяснять всем писучим журналистам кто и что такое элита !!! С их писучих и говорящих рупоров появилась эта прослойка - элита . Элита - это выдающиеся ученые , писатели , герои !!! А называют элитой непонятно что .

b borzov директора уволить, родителей (папашу и мамашу) виновников драки на СВО, борзых деток в детдом