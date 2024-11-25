"Пока мы на фронте, люди со связями возомнили себя богами": Второклашку затравили из-за погибшего на СВО отца

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Коллаж Царьграда/Фото: l i g h t p o e t / Shutterstock.com Школьный конфликт в Татарстане показал страшное: дети бойцов страдают за своих отцов.

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Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Не должно быть никаких школ для &quot;эффективных менеджеров &quot;  . И объяснять всем писучим журналистам кто и что такое элита !!! С их писучих и говорящих рупоров появилась эта прослойка - элита . Элита - это  выдающиеся ученые , писатели , герои !!! А называют элитой непонятно что .
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3 час.
b
borzov
директора уволить, родителей (папашу и мамашу) виновников драки на СВО, борзых деток в детдом
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2 час.
ТС
Таня Соколова
Не оправдывайте предателей и тайных врагов нашего государства и народа!!! На СВО гибнут простые люди, а те, кто против - пятая колонна, предатели русского народа, затесавшиеся в бизнес благодаря своей алчности и ещё всякие  понаехавшие чёрт знает откуда! . Потому и их детки так себя ведут! Нужны чистки, подобные сталинским!!!
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30 мин.

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