Коллаж Царьграда/Фото: l i g h t p o e t / Shutterstock.com Школьный конфликт в Татарстане показал страшное: дети бойцов страдают за своих отцов.
"Пока мы на фронте, люди со связями возомнили себя богами": Второклашку затравили из-за погибшего на СВО отца
Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Не должно быть никаких школ для "эффективных менеджеров " . И объяснять всем писучим журналистам кто и что такое элита !!! С их писучих и говорящих рупоров появилась эта прослойка - элита . Элита - это выдающиеся ученые , писатели , герои !!! А называют элитой непонятно что .
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3 час.
b
borzov
директора уволить, родителей (папашу и мамашу) виновников драки на СВО, борзых деток в детдом
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2 час.
ТС
Таня Соколова
Не оправдывайте предателей и тайных врагов нашего государства и народа!!! На СВО гибнут простые люди, а те, кто против - пятая колонна, предатели русского народа, затесавшиеся в бизнес благодаря своей алчности и ещё всякие понаехавшие чёрт знает откуда! . Потому и их детки так себя ведут! Нужны чистки, подобные сталинским!!!
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30 мин.
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