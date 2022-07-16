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Максим Глушенков: «Армии не боюсь. А что бояться-то? У меня лучший друг там был, и ничего»

Максим Глушенков рассказал об отношении к службе в армии. – Главный скандал этого лета случился в хоккее.

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