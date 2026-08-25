Взрывы на Украине! Вспыхнули крупные пожары: небо в зареве, тревога

В ночь на 25 августа серия мощных взрывов прогремела сразу в нескольких регионах Украины. Сообщения о прилётах и пожарах поступают из Киева, Днепропетровска, Харькова, а также Запорожской, Сумской и Черниговской областей.
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