Поражены все цели: российские бойцы разгромили колонну ВСУ под Соледаром

Минометчики батальона «Скиф» стерли с лица земли колонну из пяти машин ВСУ под Соледаром. С соответствующим известием об удачно проведенной операции в беседе с РИА Новости выступил заместитель командира минометного взвода с позывным «Струна».
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