🚎 Из-за отсутствия напряжения троллейбусы в Севастополе меняют маршруты Троллейбусные маршруты № 4, 5, 14 и 19 ходят с увеличенным интервалом движения, сообщили в правительстве города.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚎 Из-за отсутствия напряжения троллейбусы в Севастополе меняют маршруты Троллейбусные маршруты № 4, 5, 14 и 19 ходят с увеличенным интервалом движения, сообщили в правительстве города.