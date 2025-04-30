В ГД предложили дать бесплатный проезд в метро роженице и ребенку

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю Дмитрий Гусев выступил с предложением о предоставлении бесплатного пожизненного проезда в московском метрополитене для ребенка, родившегося на станции «Чистые пруды», его матери и женщины, которая оказала помощь при родах.