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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэвенпорт о том, кто выиграет мужской US Open: «Ставлю на американца – думаю, мы прервем эту серию спустя 23 года»

Экс-первая ракетка мира  Линдсей Дэвенпорт поделилась мнением о том, кто выиграет мужской US Open в этом году.

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