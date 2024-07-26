Участок площадью более 2,5 тыс. кв. м благоустроят на Саввинской набережной

В районе Хамовники Центрального административного округа Москвы для прогулок и отдыха жителей и гостей столицы у воды благоустраивается территория площадью порядка 2550 квадратных метров, из которых 1068 квадратных метров займут зеленые насаждения.
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