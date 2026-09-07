Үзәк сайлау комиссиясе «Макс»та сайлаулар турында мәгълүмат белән канал эшләтеп җибәрде

Россия Үзәк сайлау комиссиясе «МАКС» мессенджерында халыкка алда торучы сайлау турында тиешле мәгълүматлар җиткерү өчен «ИнформУИК» проекты каналын булдырган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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