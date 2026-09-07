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Үзәк сайлау комиссиясе «Макс»та сайлаулар турында мәгълүмат белән канал эшләтеп җибәрде

Россия Үзәк сайлау комиссиясе «МАКС» мессенджерында халыкка алда торучы сайлау турында тиешле мәгълүматлар җиткерү өчен «ИнформУИК» проекты каналын булдырган.

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