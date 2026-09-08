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Роман Товстик раскрыл детали развода с Еленой: обвинил экс-супругу в краже внедорожника и "выкачивании миллионов"

Роман Товстик раскрыл детали развода с Еленой: обвинил экс-супругу в краже внедорожника и "выкачивании миллионов"

Бизнесмен Роман Товстик впервые публично прокомментировал громкие обвинения бывшей жены, заявив о полной финансовой прозрачности и готовности защищать имущество через полицию.

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