Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал ракетный обстрел Рыльска демонстрацией преступной сущности властей Украины.
Хинштейн назвал обстрел Рыльска бесчеловечным
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Ответить по Чернигову всеми средствами Хватит сюсюкать К них тоже есть мирные жители, вот после таких наших ответов они и поднимут восстание против Зели
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16 час.
владимир рябченко
А что бывают ЧЕЛОВЕЧНЫЕ обстрелы???
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14 час.
VC
Vasilii Chitin
Это война, дружок. Бомбы летят в обе стороны. Главный же сказал, что плохо подготовились.
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12 час.
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