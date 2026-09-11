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Украинские беспилотники атаковали промышленные объекты в Пермском крае

Украинские беспилотники атаковали промышленные объекты в Пермском крае

В результате атаки украинских беспилотников в Пермском крае сбито 36 БПЛА, пострадали два промышленных объекта, пострадавших нет.

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