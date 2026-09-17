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Обосновался на Патриарших, получает миллионы: как живет Ефремов с новой любовью после освобождения

Обосновался на Патриарших, получает миллионы: как живет Ефремов с новой любовью после освобождения

Стало известно, чем сейчас занимается актер, отсидевший срок за ДТП со смертельным исходом. Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей» Пресс-служба «Мастерской «12» Никиты МихалковаМихаил Ефремов после выхода на свободу активно реанимирует свою карьеру и налаживает личную жизнь.

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