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Военное обозрение

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ПВО отразила массированную атаку на Москву более 350 украинских дронов

ПВО отразила массированную атаку на Москву более 350 украинских дронов

Всю ночь силы противовоздушной обороны сбивали вражеские БПЛА.

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