Корвет Сообразительный искал подлодку в Балтийском море

В рамках планового выхода в Балтийское море экипаж корвета "Сообразительный" отработал задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения.
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