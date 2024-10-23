Кандидат от республиканцев явно намекает на возможные судебные разбирательства

Президентские выборы в США всё ближе, а градус политической напряжённости продолжает расти. Дональд Трамп, уже прославившийся своими громкими заявлениями и нетрадиционными методами ведения предвыборной кампании, снова заводит страну на опасную тропу.
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