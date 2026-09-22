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РБК СТИЛЬ

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Влияние пространства на самоощущение: 7 мыслей из книги «Город счастья»

Влияние пространства на самоощущение: 7 мыслей из книги «Город счастья»

Книга появилась как совместный проект компании «Галс-Девелопмент» и фонда «Сколково». К разговору пригласили архитекторов, социологов, психологов, инженеров и урбанистов, чтобы разобраться, как именно среда влияет на наше состояние.

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