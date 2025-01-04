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Матвейчев пригрозил новыми массовыми бойнями тем, кто недоволен приезжими

Матвейчев пригрозил новыми массовыми бойнями тем, кто недоволен приезжими

Матвейчев пригрозил новыми массовыми бойнями тем, кто недоволен приезжими Даже по меркам нашей думы, он считается уникальным образцом оторванности от народа Один из самых ярых защитников приезжих — думский делегат Олег Матвейчев — записал грозное обращение в адрес миллионов русских, выступающих против привлечения в Россию необъятных толп иностранцев.

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Комментарии
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Эльфено4ек Чумазикова
Потому что ОНО кому-то выгодно, нерентабельные депутаты в думе не засиживаются
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2 час.
Михаил Васильев
А разве не ясно из какой он партии? Из той, что мигрантов завозит и лоббирует!
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2 час.
людмила пригарина
&quot;В России будут закручиваться гайки в отношении противников приезжих?&quot; А резьба не сорвется со всеми вытекающими ....?
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1 час.

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