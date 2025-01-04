Матвейчев пригрозил новыми массовыми бойнями тем, кто недоволен приезжими Даже по меркам нашей думы, он считается уникальным образцом оторванности от народа Один из самых ярых защитников приезжих — думский делегат Олег Матвейчев — записал грозное обращение в адрес миллионов русских, выступающих против привлечения в Россию необъятных толп иностранцев.