Матвейчев пригрозил новыми массовыми бойнями тем, кто недоволен приезжими Даже по меркам нашей думы, он считается уникальным образцом оторванности от народа Один из самых ярых защитников приезжих — думский делегат Олег Матвейчев — записал грозное обращение в адрес миллионов русских, выступающих против привлечения в Россию необъятных толп иностранцев.
Матвейчев пригрозил новыми массовыми бойнями тем, кто недоволен приезжими
Комментарии
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Эльфено4ек Чумазикова
Потому что ОНО кому-то выгодно, нерентабельные депутаты в думе не засиживаются
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2 час.
Михаил Васильев
А разве не ясно из какой он партии? Из той, что мигрантов завозит и лоббирует!
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2 час.
людмила пригарина
"В России будут закручиваться гайки в отношении противников приезжих?" А резьба не сорвется со всеми вытекающими ....?
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1 час.
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