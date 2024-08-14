Лилиана Вицу прокомментировала приостановление лицензий на вещание ряда телеканалов

«Совет по продвижению инвестиционных проектов стратегического значения не отзывает разрешительные документы на вещание телеканалов на основании мониторинговых отчетов Совета по телерадиовещанию», – заявила председатель Совета по телерадиовещанию Лилиана Вицу.
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