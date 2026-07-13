Алиев повторил слова о территориальном вопросе Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал украинцев никогда не соглашаться на оккупацию. Соответствующее заявление он сделал на Шушинском глобальном медиафоруме, отвечая на вопрос о совете для Украины, сообщает Minval Politika в Telegram.
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