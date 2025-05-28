Первые танкеры с топливом прибыли в Шурышкарский район

За время работы навигации на Ямал в этом году завезут 64 тысячи тонн нефтепродуктов, 13 тысяч тонн угля и одну тысячу кубометров дров, предназначенных для обеспечения топливом муниципалитетов на отопительный сезон, сообщает издание «Мужи-Информ».
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