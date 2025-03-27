Ульяновский: «Только путем мошенничества PAS способна получить парламентское большинство»

Бывший министр иностранных дел Тудор Ульяновский считает, что партия «Действие и солидарность» (PAS) может получить парламентское большинство по итогам парламентских выборов этого года только в условиях подтасовки.
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