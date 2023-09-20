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Фрида Карлссон: «Молодые лыжницы за последние годы сделали много шагов вперед. Было бы интересно снова помериться силами с Йохауг»

35-летняя Йохауг ранее заявила, что продолжает тренироваться после рождения ребенка и еще не отказалась от идеи выступить на чемпионате мира 2025 года в Тронхейме.

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