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Царьград

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Анналена Бербок: Что ждать от нового председателя Генассамблеи ООН?

Анналена Бербок: Что ждать от нового председателя Генассамблеи ООН?

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, выразила скептицизм в отношении Анналены Бербок как председателя Генассамблеи ООН, считая её решения необъективными.

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