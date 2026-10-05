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Аргументы недели

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Эксперт Котов спрогнозировал подорожание коксующегося угля ещё на 20–30%

Эксперт Котов спрогнозировал подорожание коксующегося угля ещё на 20–30%

Дефицит металлургического угля в Азии подогревает спрос на российское сырьё — с января цена выросла на 32,3%, а к 2029 году может прибавить ещё 20–30%.

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