Судно-газовоз в Красном море и израильский курорт Эйлат подверлись ракетным атакам хуситов

Йеменские хуситы атаковали топливный танкер MADO в Красном море несколькими противокорабельными ракетами, а израильский порт и курорт Эйлат - крылатыми ракетами, заявил 19 марта официальный представитель Вооружённых сил, бригадный генерал Яхья Сариа.
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