На Кубани отца и дочь осудили за госизмену

Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодарского края к 18 годам лишения свободы, а его дочь — к 7 годам по делам о государственной измене и причастности к деятельности террористической организации.
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