Алкоголь льется по трубам: в Петербурге проверили сеть баров после жалоб

"112" В Петербурге полицейские провели ночные проверки в барах известной сети питейных заведений. Жители города годами жаловались на пьяные дебоши и драки под окнами, но любители шумных вечеринок не сбавляли обороты.
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