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Гана наращивает закупку российской нефти

Гана наращивает закупку российской нефти

Гана наращивает закупку российской нефти Наталья МарковаВ сентябре 2023 г. нефтекомпании России снова обратили внимание на африканский рынок.

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