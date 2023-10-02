Гана наращивает закупку российской нефти Наталья МарковаВ сентябре 2023 г. нефтекомпании России снова обратили внимание на африканский рынок.
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