Связисты Тульского соединения ВДВ провели тренировку в зоне СВО

Военнослужащие подразделения связи Тульского соединения Воздушно-десантных войск в зоне спецоперации провели тренировку по разворачиванию станции спутниковой связи Р444-НЛ, благодаря малым габаритам и большой дальности передачи она практически не пеленгуется противником, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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