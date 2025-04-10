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Царьград

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ВТБ ввёл новый самозапрет для защиты от мошенников

ВТБ ввёл новый самозапрет для защиты от мошенников

Отныне банк ВТБ позволяет клиентам устанавливать самозапрет на операции в банкомате по QR-коду.Банк ВТБ вводит новые меры противодействия мошенникам, позволяя своим клиентам установить самозапрет на операции в банкомате по QR-коду, снять его может только подлинный владелец счёта при личном посещении отделения банка.

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